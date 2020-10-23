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Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Италии

23 октября, 21:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 5 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 5-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что посреди недели "Ювентус" обыграл "Динамо" и в Лиге чемпионов.

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Пятница, 23 октября

21:45 "Сассуоло" – "Торино" – Футбол 3
Букмекеры: 1.70 – 4.20 – 4.40

Суббота, 24 октября

16:00 "Аталанта" – "Сампдория" – Футбол 1
Букмекеры: 1.40 – 5.25 – 6.75

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19:00 "Дженоа" – "Интер" – Футбол 1
Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.34

21:45 "Лацио" – "Болонья" – Футбол 1
Букмекеры: 1.67 – 4.40 – 4.40

Воскресенье, 25 октября

13:30 "Кальяри" – "Кротоне" – Футбол 2
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60

16:00 "Беневенто" – "Наполи" – Футбол 2
Букмекеры: 7.75 – 5.50 – 1.35

В тренде
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16:00 "Парма" – "Специя"
Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

19:00 "Фиорентина" – "Удинезе" – Футбол 1
Букмекеры: 1.70 – 3.75 – 5.00

21:45 "Ювентус" – "Верона" – Футбол 2
Букмекеры: 1.36 – 5.00 – 8.50

Понедельник, 26 октября

21:45 "Милан" – "Рома" – Футбол 2
Букмекеры: 2.10 – 3.60 – 3.25

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Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Турнирная таблица:

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расписание результаты чемпионат Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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