Ярмоленко против Зинченко: прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 6 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, накануне легендарного голкипера выдернули из хоккея и заявили за "Челси". Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году.

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Пятница, 23 октября

22:00 "Астон Вилла" – "Лидс"

Букмекеры: 2.10 – 3.70 – 3.25

Суббота, 24 октября

14:30 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 7.25 – 5.00 – 1.40

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17:00 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.80

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 2.90

22:00 "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 1.25 – 6.25 – 11.50

Воскресенье, 25 октября

16:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"

Букмекеры: 2.80 – 3.50 – 2.45

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18:30 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 1.75 – 3.50 – 5.25

21:15 "Арсенал" – "Лестер"

Букмекеры: 1.91 – 3.80 – 3.80

Понедельник, 26 октября

19:30 "Брайтон" – "Вест Бромвич"

Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.50

22:00 "Бернли" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 5.50 – 4.00 – 1.62

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Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Турнирная таблица:

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