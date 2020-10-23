Ярмоленко против Зинченко: прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, накануне легендарного голкипера выдернули из хоккея и заявили за "Челси". Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году.
Пятница, 23 октября
22:00 "Астон Вилла" – "Лидс"
Букмекеры: 2.10 – 3.70 – 3.25
Суббота, 24 октября
14:30 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 7.25 – 5.00 – 1.40
17:00 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.80
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси"
Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 2.90
22:00 "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 1.25 – 6.25 – 11.50
Воскресенье, 25 октября
16:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"
Букмекеры: 2.80 – 3.50 – 2.45
18:30 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.75 – 3.50 – 5.25
21:15 "Арсенал" – "Лестер"
Букмекеры: 1.91 – 3.80 – 3.80
Понедельник, 26 октября
19:30 "Брайтон" – "Вест Бромвич"
Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.50
22:00 "Бернли" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 5.50 – 4.00 – 1.62
Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Турнирная таблица:
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