Легендарного голкипера выдернули из хоккея и заявили за "Челси"

Лондонский "Челси" обновил заявку на поединки английской Премьер-лиги в сезоне-2020/2021 – сообщает пресс-служба клуба. В списке из 25 игроков нашлось место и легенде "синих" и сборной Чехии, 38-летнему Петру Чеху. Именитый голкипер включен в состав английского гранда в качестве резервного вратаря.

"Включение Петра в заявку – это предупредительный шаг из-за условий, вызванных пандемией коронавируса. Он будет игроком без контракта", – говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что Чех выступал за лондонскую команду с 2004 по 2015 год, завоевав с "Челси" 15 трофеев. Также Петр успел постоять в "рамке" за "Хмел", "Спарту", "Ренн" и "Арсенал". На его счету 124 матча за сборную Чехии. В 2019-м году он завершил профессиональную карьеру, а затем вернулся в "Челси" в качестве советника.

Петр Чех / Фото: Instagram

Осенью 2019-го 37-летний Чех подписал контракт с хоккейным клубом "Гилдфорд Феникс". В команде экс-футболист получил 39-й номер.

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Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с "Челси" еврокубок, но повторить это с "Арсеналом" не сумел. Напомним, в финале "аристократы" обыграли "канониров" со счетом 4:1. Этот поединок стал последним в карьере для Чеха.

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