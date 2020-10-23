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Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Германии

23 октября, 21:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 5 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 5-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Германия хочет увести у Украины восходящую звезду футбола. Воспитанник "Нюрнберга" заинтересовал тренеров юношеской сборной Германии.

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Пятница, 23 октября

21:30 "Штутгарт" – "Кельн"
Букмекеры: 1.85 – 4.10 – 3.75

Суббота, 24 октября

16:30 "Бавария" – "Айнтрахт"
Букмекеры: 1.22 – 7.00 – 11.00

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16:30 "Майнц" – "Боруссия" М
Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.67

16:30 "Лейпциг" – "Герта"
Букмекеры: 1.45 – 4.60 – 7.00

16:30 "Унион" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10

19:30 "Боруссия" Д – "Шальке"
Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.00

В тренде
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Воскресенье, 25 октября

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16:30 "Вольфсбург" – "Арминия"
Букмекеры: 1.67 – 3.90 – 5.25

19:00 "Вердер" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.95 – 3.60 – 2.30

Понедельник, 26 октября

21:30 "Байер" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.360 – 4.25 – 4.75

Турнирная таблица:

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расписание результаты чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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