Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 3-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне появилась информация, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Зинченко. И он там не будет самым худшим.
Суббота, 26 сентября
14:00 "Алавес" – "Хетафе" – 0:0
17:00 "Валенсия" – "Уэска" – 1:1
19:30 "Эльче" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 7.00 – 3.20 – 1.62
22:00 – "Бетис" – "Реал"
Букмекеры: 4.33 – 3.90 – 1.78
Воскресенье, 27 сентября
13:00 "Осасуна" – "Леванте"
Букмекеры: 2.20 – 3.40 – 3.30
15:00 "Эйбар" – "Атлетик"
Букмекеры: 3.10 – 2.95 – 2.60
17:00 "Атлетико" – "Гранада"
Букмекеры: 1.50 – 4.20 – 7.00
19:30 "Вальядолид" – "Сельта"
Букмекеры: 2.85 – 2.90 – 2.80
19:30 "Кадис" – "Севилья"
Букмекеры: 5.25 – 3.40 – 1.78
22:00 "Барселона" – "Вильярреал"
Букмекеры: 1.53 – 4.50 – 5.75
Турнирная таблица:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк