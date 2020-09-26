Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 3 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 3-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне появилась информация, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Зинченко. И он там не будет самым худшим.

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Суббота, 26 сентября

14:00 "Алавес" – "Хетафе" – 0:0

17:00 "Валенсия" – "Уэска" – 1:1

19:30 "Эльче" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 7.00 – 3.20 – 1.62

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22:00 – "Бетис" – "Реал"

Букмекеры: 4.33 – 3.90 – 1.78

Воскресенье, 27 сентября

13:00 "Осасуна" – "Леванте"

Букмекеры: 2.20 – 3.40 – 3.30

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15:00 "Эйбар" – "Атлетик"

Букмекеры: 3.10 – 2.95 – 2.60

17:00 "Атлетико" – "Гранада"

Букмекеры: 1.50 – 4.20 – 7.00

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19:30 "Вальядолид" – "Сельта"

Букмекеры: 2.85 – 2.90 – 2.80

19:30 "Кадис" – "Севилья"

Букмекеры: 5.25 – 3.40 – 1.78

22:00 "Барселона" – "Вильярреал"

Букмекеры: 1.53 – 4.50 – 5.75

Турнирная таблица:

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