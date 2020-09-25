Первые фото Луиса Суареса в "Атлетико" – с больничной койки

Мадридский "Атлетико" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Сегодня утром 33-летний уругвайский форвард прошел медобследование в Мадриде, а затем подписал с "матрасниками" контракт на два года. На приеме у медиков Сураес находился уже в экипировке "Атлетико", а также защитной маске с эмблемой клуба.

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Напомним, вчера Луис Суарес расплакался во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне". Уругвайский футболист не сдержал эмоций, прощаясь с командой, где провел последние шесть лет.

Уругвайский нападающий выступал за "Барселону" с 2014 года. За это время он провел в каталонском клубе 284 матча и забил 198 голов, что является третьим результатом за историю команды после Сезара Родригеса (232 мяча) и Лионеля Месси (634).

В составе команды Суарес четырежды становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок Испании, дважды – Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Луис Суарес расплакался во время прощания с "Барселоной"

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