"Барселона" ведет переговоры об аренде Зинченко. Он там не будет самым худшим

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter сообщил сенсационную новость для украинского футбола: "Барселона" ведет переговоры с "Манчестер Сити" об аренде Александра Зинченко на один сезон. Учитывая, что сейчас Рональд Куман строит новую команду и подбирает игроков под себя, перспективы украинца в каталонском клубе очень велики.

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Несмотря на скепсис некоторых болельщиков, Зинченко точно не будет худшим игроком в "Барселоне". Стоить сравнить хотя бы по ориентировочной трансферной стоимости на авторитетном портале transfermarkt.com.

Зинченко оценивается в 24 миллиона евро, хотя до пандемии его ценник составлял все 30 миллионов.

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В случае перехода в "Барселону", Зинченко займет 16-е место в рейтинге самых дорогих игроков каталонского клуба. Или 14-е с конца. То есть, Саша будет крепким середняком. Украинец расположится даже выше, чем знаменитый муж Шакиры Жерар Пике, стоимость которого составляет 20 млн.

Также не ясно, на какой позиции Зинченко видят в "Барселоне". В сборной Украины Зинченко играет в центре поля, а в "МанСити" Гвардиола перевел футболиста на левый фланг обороны.

Если смотреть среди левых защитников, то Зинченко станет вторым по стоимости после Жорди Альбы (40 млн евро). Жуниор Фирпо и тем более Хуан Миранда не дотягивают до ценника Александра.

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В центре поля, конечно, конкуренция намного выше – это и Френки де Йонг, и Рики Пуиг, и вернувшийся из аренды из "Баварии" Филиппе Коутиньо.

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Пока команды ведут переговоры, Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити" после небольшого повреждения. В новом сезоне он пока не провел ни одного матча. В ближайшее время Саша точно появится на поле, но вот в составе какой именно команды – узнаем в ближайшее время. Трансферное окно будет закрыто 5-го октября.

Ранее мы писали, что над Зинченко издеваются в "МанСити": прозвучали откровения украинца. Самого дорого украинского футболиста "травят" в его клубе после разгрома нашей сборной от Испании.

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