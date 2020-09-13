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Над Зинченко издеваются в "МанСити": прозвучали откровения украинца

13 сентября, 21:08

Олег Люлька Олег Люлька

Самого дорого украинского футболиста "травят" в его клубе после разгрома нашей сборной от Испании

Самый дорогой украинский футболист Александр Зинченко, которого аналитики оценивают в 24 млн евро, рассказал о том, как испанские игроки и тренеры "Манчестер Сити" издеваются над ним после мадридского матча Лиги наций Испания – Украина 4:0.

"Как увидел тренера вратарей в "МанСити", он мне вместо "Привет!" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны – смешно, а с другой – у меня зубы сжались. Хотел сказать великую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете!"

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Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

"Но я только приветствую такое. Потому что после того, как мы обыграли Португалию и вышли с первого места на Евро, я до сих пор "травлю" португальских одноклубников, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Канселу, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы приезжать и молчать, что ли?" – разоткровенничался Зинченко на YouTube-канале своей жены Влады Седан

Зинченко и его одноклубник по "МанСити" Эрик Гарсия

Зинченко и его одноклубник по "МанСити" Эрик Гарсия / Фото: УАФ

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Ранее Зинченко осчастливил Владу Седан неожиданным подарком. Александр привез своей жене футболку капитана испанцев Серхио Рамоса, забившего два мяча в ворота сборной Украины.

Смотрите, как Украина проиграла Испании 0:4

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины Манчестер Сити сборная Испании Лига наций Александр Зинченко
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