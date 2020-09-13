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Зинченко осчастливил Владу Седан неожиданным подарком: фото

13 сентября, 17:57

Олег Люлька Олег Люлька

Игрок "МанСити" привез своей жене футболку Серхио Рамоса, забившего два мяча в ворота сборной Украины

Лидер сборной Украины Александр Зинченко сделал сюрприз своей супруге – журналистке каналов "Футбол 1/2/3" Владе Седан. После матча Лиги наций с Испанией в Мадриде, который наша команда проиграла 0:4, Зинченко привез жене в их дом в Манчестере футболку капитана испанской сборной и "Реала" Серхио Рамоса, в той игре забившего два мяча в ворота украинцев.

"Обычно он меня приятно удивляет разными шариками. Но в этот раз... Это футболка Рамоса!!! Блин, я о ней мечтала больше всего после футболки Криштиану Роналду. Такой топчик!" – поделилась радостью Влада Седан на своем канале в YouTube.

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При этом Влада понюхала футболку Рамоса. А ее супруг в этот момент пошутил: "Можно, я нюхать не буду? Уже обнюхался".

"Лучше бы я три очка привез тебе домой, чем футболку Рамоса... После игры мы с ним поменялись футболками. Я спросил, нужна ли ему моя. Он взял, правда, я не знаю, что он с ней будет делать", – добавил Александр Зинченко.

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Ранее Влада Седан рассказала, почему на ее свадьбе с Зинченко не было игроков "Манчестер Сити". По словам журналистки, партнеры Александра были уставшими после сезона и предпочли побыть со своими семьями.

Смотрите, как Влада Седан выходила замуж за Александра Зинченко

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