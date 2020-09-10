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Влада Седан рассказала, почему на ее свадьбе с Зинченко не было игроков "Манчестер Сити"

10 сентября, 10:54

Олег Люлька Олег Люлька

По словам журналистки, партнеры Александра были уставшими после сезона и предпочли побыть со своими семьями

Журналиста каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан рассказала, почему на ее свадьбе с Александром Зинченко в Киеве среди 106 гостей не оказалось одноклубников ее супруга по "Манчестер Сити". Напомним, во время церемонии сам Зинченко расплакался, что для Влады значит больше, чем слова и поступки.

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"Приглашали ли мы футболистов "МанСити"? Да. Говорили с Гюндоганом, но еще перед Лигой чемпионов. Им тяжело прилететь сюда. У них всего неделя отпуска. Многие хотят побыть с семьями. Решили, что уже в Манчестере сделаем для них ужин"

"Если бы мы привезли футболистов "Сити" сюда, они бы некомфортно себя чувствовали, потому что все конкурсы были на украинском и русском языках. Ставить им переводчика – не то. Да и был бы ажиотаж вокруг них на свадьбе"

"В свое время футболисты "Сити" говорили, что все прилетят. Но многие уставшие были после тяжелого сезона", – добавила Влада Седан в интервью каналу "Трендец"

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

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Как мы писали ранее, на свадьбе Зинченко выступали Dan Balan, Вера Брежнева и MONATIK. Вера и Дан спели дуэтом, исполнив свою песню "Лепестками слез", под которую гости и молодожены исполняли медленный танец.

Смотрите закусилье футбольной свадьбы года

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свадьба Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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