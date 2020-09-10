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На свадьбе Зинченко Павелко во время тоста четыре раза сказал о продолжении рода

10 сентября, 21:10

Елена Павлова Елена Павлова

Влада Седан рассказала о пожеланиях гостей

Украинская журналистка Влада Седан 24 августа отпраздновала свадьбу с полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко. А теперь рассказала новые подробности торжества. Девушка сообщила, кто и какие тосты произносил во время свадьбы.

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"Мне запомнился тост Андрея Шевченко. Андрей Николаевич сказал такие вещи, а я даже не знала, что он где-то когда-то меня видел. Он рассказывал, что когда я начала работать в программе "Главная команда", он сразу увидел, что какие-то не такие взгляды у меня с Зиной. Приятно, что человек такого уровня помнит меня не только, как девушку или жену Зинченко. Андрей Павелко во время тоста раза четыре сказал о продолжении рода. Он очень переживает, чтобы пополнялась женская и мужская сборная новыми кадрами", – рассказала Седан в интервью каналу "Трендец".

Ранее Влада Седан рассказала, почему на ее свадьбе с Зинченко не было игроков "Манчестер Сити". По словам журналистки, партнеры Александра были уставшими после сезона и предпочли побыть со своими семьями.

Влада Седан и Александр Зинченко

Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

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Как мы писали ранее, на свадьбе Зинченко выступали Dan Balan, Вера Брежнева и MONATIK. Вера и Дан спели дуэтом, исполнив свою песню "Лепестками слез", под которую гости и молодожены исполняли медленный танец.

Смотрите закулисье самой футбольной свадьбы года

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свадьба Андрей Шевченко тосты Андрей Павелко Александр Зинченко Влада Седан
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