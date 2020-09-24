Луис Суарес расплакался во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Уругвайский футболист не сдержал эмоций, прощаясь с командой, где провел последние шесть лет

Сегодня знаменитый нападающий Луис Сураес провел прощальную пресс-конференцию по случаю перехода из "Барселоны" в мадридский "Атлетико". Ранее мы писали, что Луис Суарес уехал из "Барселоны" в "Атлетико" за "смешные" деньги.

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"Для меня это очень тяжелый шаг. Фанаты, я буду очень сильно скучать", – сказал 33-летний уругваец и расплакался, сообщает "Спорт-Экспресс".

Луис Суарес расплакался во время прощания с "Барселоной"

"Я ухожу с чувством, что оправдал ожидания. Я ожидал этого, потому что это было сказано еще до разговора с тренером, но я понимаю это. Игрокам иногда нужна смена, клубу нужна была смена, и в этом случае тренер принял такое решение. Я чувствую, что могу продолжать соревноваться в этой лиге. Когда в "Барселоне" сказали, что они не рассчитывают на меня, было много звонков, много предложений, но я выбрал команду, которая может на равных соревноваться с двумя великими командами, такими как "Барселона" и "Реал". У меня не было сомнений", – добавил Сураес, которого цитирует Goal.

Уругвайский нападающий выступал за "Барселону" с 2014 года. За это время он провел в каталонском клубе 284 матча и забил 198 голов, что является третьим результатом за историю команды после Сезара Родригеса (232 мяча) и Лионеля Месси (634).

В составе команды Суарес четырежды становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок Испании, дважды – Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Смотрите, как забивает Луис Суарес:

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