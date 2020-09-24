Луис Суарес уехал из "Барселоны" в "Атлетико" за "смешные" деньги

За игрока, забившего 198 голов за каталонцев, "матрасники" заплатят всего лишь 6 миллионов евро

"Барселона" объявила о переходе 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридский "Атлетико". Друг Лионеля Месси, за 6 лет на "Камп Ноу" забивший 198 голов и выигравший 13 трофеев, оказался ненужным новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману.

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Как сообщает официальный сайт "Барселоны", за Луиса Суареса "Атлетико" заплатит до 6 миллионов евро, в зависимости от успешности выступлений уругвайца в футболке "матрасников". "Смешные" деньги...

"Барселона" выражает искреннюю благодарность Луису Суаресу за его преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении каталонского клуба

Ранее Луис Суарес был уличен в читерстве на экзамене по итальянскому языку, благодаря успешной сдаче которого игрок рассчитывал получить паспорт Италии и возможность не считаться легионером в туринском "Ювентусе". В итоге, трансфер форварда "Барселоны" в клуб Криштиану Роналду сорвался, и он перебрался в "Атлетико".

Смотрите обзор последнего матча Луиса Суареса в "Барселоне"

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