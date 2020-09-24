Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Луис Суарес уехал из "Барселоны" в "Атлетико" за "смешные" деньги

24 сентября, 11:51

Олег Люлька Олег Люлька

За игрока, забившего 198 голов за каталонцев, "матрасники" заплатят всего лишь 6 миллионов евро

"Барселона" объявила о переходе 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридский "Атлетико". Друг Лионеля Месси, за 6 лет на "Камп Ноу" забивший 198 голов и выигравший 13 трофеев, оказался ненужным новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману.

Реклама

Читайте также: "Барселона" на трансферном рынке отомстила "Баварии" за унижение в Лиге чемпионов

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", за Луиса Суареса "Атлетико" заплатит до 6 миллионов евро, в зависимости от успешности выступлений уругвайца в футболке "матрасников". "Смешные" деньги...

"Барселона" выражает искреннюю благодарность Луису Суаресу за его преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении каталонского клуба

Ранее Луис Суарес был уличен в читерстве на экзамене по итальянскому языку, благодаря успешной сдаче которого игрок рассчитывал получить паспорт Италии и возможность не считаться легионером в туринском "Ювентусе". В итоге, трансфер форварда "Барселоны" в клуб Криштиану Роналду сорвался, и он перебрался в "Атлетико".

Смотрите обзор последнего матча Луиса Суареса в "Барселоне"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид Луис Суарес трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять