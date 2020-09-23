"Барселона" на трансферном рынке отомстила "Баварии" за унижение в Лиге чемпионов

19-летний правый защитник амстердамского "Аякса" Серджино Дест продолжит карьеру в составе "Барселоны", возглавляемой нидерландцем Рональдом Куманом. Как утверждает Sport.es, клубы согласовали трансфер американского футболиста за 20 млн евро. Еще 5 млн евро могут составить бонусы.

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Официально о переходе Деста в "Барселону" должно быть объявлено в ближайшие дни. Интересно, что на Серджино также претендовала "Бавария", которая, по слухам, даже согласовала с игроком условия контракта, а с "Аяксом" – сумму отступных в размере все тех же 25 млн. Однако в итоге футболист решил перебраться к Куману, который в свое время играл за "Аякс" и тренировал нынешнюю команду Деста.

Таким образом на трансферном рынке "Барселона" хоть немного, но отомстила "Баварии" за унизительное поражение в 1/4 финала предыдущей Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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Отметим, что Дест является воспитанником академии "Аякса", а за основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провел 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Кстати, Серджино родился в семье афроамериканца и нидерландки, приняв решение выступать за родину отца. В его активе – 3 матча и 1 результативная передача в составе сборной США.

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