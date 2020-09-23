Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Китайцы купили у "Барселоны" игрока за 40 млн евро и сделали его "волком"

23 сентября, 14:06

Олег Люлька Олег Люлька

Португальский защитник Нелсон Семеду официально стал игроком "Вулверхемптона" - все подробности сделки

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду перешел в английский "Вулверхэмптон", которым владеет китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun International. Сумма трансфера составила 30 млн евро + 10 млн в качестве бонусов. Каталонский клуб объявил о трансфере и поблагодарил игрока за выступление на протяжении трех сезонов на "Камп Ноу".

Реклама

Читайте также: "Барселона" заработала более 800 миллионов евро: рейтинг главных богачей "коронавирусного" сезона

Как мы писали ранее, агентом Нелсона Семеду является Жорже Мендеш, который занимается делами и 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. При этом у Мендеша – просто гигантское влияние на формирование кадровой обоймы "Вулверхэмптона". Семеду стал уже десятым португальским игроком в лагере "волков", которых, что логично, возглавляет португальский же тренер – Нуну Эшпириту Санту.

Реклама

Напомним, в 2017 году Семеду перебрался в "Барселону" из "Бенфики" за 35,7 млн евро. Португалец провел за каталонцев 124 матча, забив в них два гола и отдав 11 результативных передач.

С "Вулверхэмптоном" 26-летний Семеду заключил контракт до 2023 года. При этом предусмотрена возможность продления соглашения до июня 2025-го.

Отметим, что заменить Семеду в "Барселоне" должен правый защитник амстердамского "Аякса" Серджино Дест, которого каталонцы увели из-под носа у "Баварии".

Обзор последней игры Семеду в форме "Барселоны"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона Вулверхэмптон Нелсон Семеду
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол
Перед уходом из
Перед уходом из "Динамо" Кравец вступил в перепалку с Луческу – СМИЧУ по футболу
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Parimatch объявляет о партнерстве с ЮвентусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять