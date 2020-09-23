Китайцы купили у "Барселоны" игрока за 40 млн евро и сделали его "волком"

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду перешел в английский "Вулверхэмптон", которым владеет китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun International. Сумма трансфера составила 30 млн евро + 10 млн в качестве бонусов. Каталонский клуб объявил о трансфере и поблагодарил игрока за выступление на протяжении трех сезонов на "Камп Ноу".

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Как мы писали ранее, агентом Нелсона Семеду является Жорже Мендеш, который занимается делами и 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. При этом у Мендеша – просто гигантское влияние на формирование кадровой обоймы "Вулверхэмптона". Семеду стал уже десятым португальским игроком в лагере "волков", которых, что логично, возглавляет португальский же тренер – Нуну Эшпириту Санту.

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Напомним, в 2017 году Семеду перебрался в "Барселону" из "Бенфики" за 35,7 млн евро. Португалец провел за каталонцев 124 матча, забив в них два гола и отдав 11 результативных передач.

С "Вулверхэмптоном" 26-летний Семеду заключил контракт до 2023 года. При этом предусмотрена возможность продления соглашения до июня 2025-го.

Отметим, что заменить Семеду в "Барселоне" должен правый защитник амстердамского "Аякса" Серджино Дест, которого каталонцы увели из-под носа у "Баварии".

Обзор последней игры Семеду в форме "Барселоны"

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