Агент Роналду устроил трансфер на 40 млн евро для "Барселоны"

Каталонцы продают Семеду в "Вулверхэмптон" - он будет десятым португальским игроком в лагере "волков"

"Барселона" согласовала с "Вулверхэмптоном" сделку по продаже в этот английский клуб своего португальского защитника Нелсона Семеду. "Волки" заплатят каталонцам за 26-летнего футболиста порядка 40 миллионов евро, сообщает ESPN.

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Отметим, что агентом Нелсона Семеду является Жорже Мендеш, который занимается делами и 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. При этом у Мендеша – просто гигантское влияние на формирование кадровой обоймы "Вулверхэмптона". Семеду стал уже десятым португальским игроком в составе "волков", которых, что логично, возглавляет португальский же тренер – Нуну Эшпириту Санту.

Нелсон Семеду / Фото: Instagram

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Семеду не вписывался в планы нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана. При этом за вырученные деньги каталонцы хотят приобрести в оборону либо Серджино Деста из "Аякса", либо Максимилиана Ааронса из "Норвича".

Ранее мы писали, что "Вулверхэмптон" продал в "Ливерпуль" Диогу Жоту. За нападающего сборной Португалии мерсисайдцы заплатили "волкам" 45 миллионов евро.

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