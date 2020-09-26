Жена Зинченко поделилась провокационным фото в Instagram: "Если оно пропадет из моей ленты..."

Девушка сфотографировалась в коротком платье на лавочке и заработала лайк от мужа

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан похвасталась в Instagram горячим фото в соблазнительном платье и призналась, что может получить от мужа за такой откровенный снимок.

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"Если это фото пропадет из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого", – подписала снимок девушка.

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Впрочем, судя по тому, что сам Зинченко лайкнул фото, ему снимок понравился и удалять его красотке не придется. К слову, за несколько часов фото собрало более 30 тысяч лайков.

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Тем не менее, нашлись те, кому фото пришлось не совсем по душе. Так, один из подписчиков оставил следующее сообщение: "Ты скорее люлей отхвать должна за то, что в дела его клуба нос суешь и Саня теперь на лавке. Пеп и за меньшее усаживал". На что девушка ответила: "Он травмирован, хеллоу".

Напомним, что ранее Влада раскритиковала игру "МанСити" в матче Лиги чемпионов против "Лиона", после чего Зинченко пришлось оправдываться перед партнерами и тренером.

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