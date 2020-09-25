"Мой отец быстрее Зинченко. А ему 57 лет", – игрок "МанСити" троллит украинца перед его супругой

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер подшутил над украинским футболистом Александром Зинченко в эфире программы супруги украинца Влады Седан на Youtube. Британец заявил, что Зинченко медленно бегает, а также ужасно одевается.

"Однажды Зинченко на тренировке бегал со Скоттом Карсоном на скорость. Скотту тогда было 33 и он голкипер, но Алекс все равно проиграл. Мой отец быстрее Скотта, а, значит, он быстрее и Алекса. Моему отцу 57 лет.

Я очень люблю Алекса. Он очень хороший парень. Но то, как он одевается… ужас Прости. Он странный в хорошем смысле слова. Он сам себя называет Златан. Говорит, он лев. Я говорю, он кот", – сказал Уокер.