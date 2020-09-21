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Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч по уважительной причине

21 сентября, 23:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист "горожан" пропустил встречу с "Вулверхэмптоном" из-за травмы

В понедельник вечером подходит к завершению очередной игровой день в Премьер-лиге. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии. В последней встрече дня "Манчестер Сити" играет на выезде с "Вулверхэмптоном" и в начале второго тайма ведет со счетом 2:0.

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В заявке гостей не оказалось украинца Александра Зинченко, который в клубной команде обычно действует на месте левого защитника. Как оказалось, 23-летний игрок сборной Украины получил мышечное повреждение на тренировке. Такая же неприятность случилась и с португальцем Бернардо Сильвой, сообщил официальный сайт "МанСити". О сроках возвращения не написали, но вряд ли такое повреждение должно быть серьезным.

Последний раз Зинченко играл за "Манчестер Сити" два месяца назад – в минувшем сезоне. В матчах Лиги чемпионов в августе с "Реалом" и "Лионом" Хосеп Гвардиола его не выпускал. Зато в сентябре он отыграл полностью два поединка сборной Украины – против Швейцарии и Испании.

Читайте о том, что новичок "Ливерпуля" в матче с "Челси" установил рекорд Премьер-лиги.

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футбол отсутствие чемпионат Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Александр Зинченко
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