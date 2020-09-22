За Зинченко отдувался его "брат-близнец": обзор победы "Манчестер Сити" над "волками"

В отсутствие травмированного украинца героем поединка стал его "двойник" Кевин де Брюйне

В последнем матче второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сумел, впервые с 2012 года, обыграть на выезде "Вулверхэмптон" – 3:1. Напомним, у победителей вне заявки на игру остался Александр Зинченко, получивший мышечное повреждение на тренировке. Героем же встречи стал его "двойник", как называют бельгийского полузащитника "Сити" Кевина де Брюйне. Он открыл счет с пенальти, который сам же и заработал, а также в конце встречи отдал голевой пас на Жезуса.

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Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" (1:3)

Именно "двойника" Александра Зинченко – Кевина де Брюйне – портал WhoScored назвал лучшим игроком матча "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" (1:3), поставив ему 9,1 балла из 10 возможных.

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"Манчестер Сити", Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Хименес, 79 – де Брюйне, 20 (пен), Фоден, 32, Габриэль Жезус, 90+5

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Траоре, Невеш, Моутиньо (Дендонкер, 78), Марсал (Винагре, 8) – Поденсе, Хименес, Нету (Силва, 78)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аке, Менди – Фернандиньо, Родри – Фоден, де Брюйне, Стерлинг (Торрес, 81) – Жезус

Предупреждения: Жезус, Менди, Родри

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Ранее мы писали, что "Вест Хэм" по вине Ярмоленко проиграл "Арсеналу". Команда украинца уступила в лондонском дерби, пропустив решающий мяч после ошибки Андрея в обороне.

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