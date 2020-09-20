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Александр Зинченко получил в "Манчестер Сити" нового капитана

20 сентября, 18:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

По итогам голосования повязка досталась бывшему футболисту "Шахтера" Фернандиньо

Сегодня стало известно, кто будет капитаном "Манчестер Сити" в сезоне 2020/2021. Интересно, что выбирали его не только игроки, но и тренеры, а также весь обслуживающий персонал команды. В итоге, повязка от испанца Давида Сильвы, который покинул "горожан" после минувшего сезона, перейдет к 35-летнему бразильскому полузащитнику Фернандиньо. К слову, Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад", а не в "Лацио", с которым уже договорился о контракте.

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Об избрании капитана объявил главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола, добавив, что доволен выбором. Вице-капитанами стали бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне и аргентинский форвард Серхио Агуэро, пишет Manchester Evening News. Фернандиньо перешел в "Манчестер Сити" из донецкого "Шахтера" в 2013 году. За семь лет он три раза выигрывал с командой чемпионат Англии, пять раз – Кубок английской лиги, еще по разу – Кубок и Суперкубок Англии.

"Горожане" должны стартовать в чемпионате Англии во втором туре – завтра гостевым матчем с "Вулверхэмптоном".

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Недавно Моуринью подколол "Манчестер Сити", отвечая на вопрос о Месси. Смотрите, как "Манчестер Сити" уступил "Лиону" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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футбол капитан Манчестер Сити Фернандиньо Александр Зинченко
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