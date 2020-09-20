Александр Зинченко получил в "Манчестер Сити" нового капитана

Сегодня стало известно, кто будет капитаном "Манчестер Сити" в сезоне 2020/2021. Интересно, что выбирали его не только игроки, но и тренеры, а также весь обслуживающий персонал команды. В итоге, повязка от испанца Давида Сильвы, который покинул "горожан" после минувшего сезона, перейдет к 35-летнему бразильскому полузащитнику Фернандиньо. К слову, Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад", а не в "Лацио", с которым уже договорился о контракте.

Реклама

Об избрании капитана объявил главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола, добавив, что доволен выбором. Вице-капитанами стали бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне и аргентинский форвард Серхио Агуэро, пишет Manchester Evening News. Фернандиньо перешел в "Манчестер Сити" из донецкого "Шахтера" в 2013 году. За семь лет он три раза выигрывал с командой чемпионат Англии, пять раз – Кубок английской лиги, еще по разу – Кубок и Суперкубок Англии.

"Горожане" должны стартовать в чемпионате Англии во втором туре – завтра гостевым матчем с "Вулверхэмптоном".

В тренде В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Недавно Моуринью подколол "Манчестер Сити", отвечая на вопрос о Месси. Смотрите, как "Манчестер Сити" уступил "Лиону" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама