Моуринью подколол "Манчестер Сити", отвечая на вопрос о Месси

По словам Жозе, подписать Лионеля может только клуб, в котором не уважают финансовый фэйр-плей

Главный тренер лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью иносказательно "подколол" "Манчестер Сити", отвечая на вопрос, хотел ли бы он пригласить в свою команду Лионеля Месси. Напомним, еще недавно переход аргентинца в "МанСити" казался делом решенным, но в итоге Месси принял решение остаться в "Барселоне".

"Я бы купил Месси к себе в Top Eleven (футбольный симулятор). В "Тоттенхэм" – точно нет. В "Тоттенхэме" с уважением относятся к финансовому фэйр-плей. А Месси может перейти только в клуб, который финансовый фэйр-плей не уважает. Так что это точно не про "Тоттенхэм", – заявил Жозе Моуринью в интервью JOE

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Лионель Месси / Фото: Reuters

Напомним, еще неделю назад практически никто не сомневался в уходе Лионеля из "Барселоны". Сообщалось, что Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити".

Однако позже тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". "Горожане" пришли к выводу, что не готовы сейчас потратиться на трансфер 33-летнего аргентинца. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента через год.

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Ранее "Манчестер Сити" был наказан двухгодичным исключением из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Однако впоследствии в суде английский клуб добился снятия дисквалификации.

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