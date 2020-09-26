Самый высокооплачиваемый тренер мира победил коронавирус

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне переболел COVID-19 и снова приступил к своей работе – сообщает испанское издание Marca. 11 сентября аргентинский специалист сдал вместе с командой тест на COVID-19, который оказался положительным.

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После сообщения о заражении Симеоне две недели провел в самоизоляции и еще два раза проходил тесты, которые показали отрицательный результат. Так что теперь 50-летний наставник может находиться на скамейке запасных "Атлетико" во время матчей.

Диего Симеоне / Фото: Reuters

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Напомним, что 27 сентября мадридцы в третьем туре чемпионата Испании сезона-2020/2021 сыграют с "Гранадой". Выйти на поле в этом поединке может и новичок "Атлетико", уругвайский нападающий Луис Суарес, который перешел в "Атлетико" из "Барселоны".

Отметим, что Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. По данным L’Equipe, аргентинский наставник "Атлетико" получает 43,6 миллиона евро в год.

Ранее мы писали, что в футболе новая волна коронавируса: его, среди прочих, подхватили игроки "Атлетико" – защитник Сантьяго Ариас и нападающий Диего Коста. Как и в случае с Диего Симеоне, болезнь у них проходит бессимптомно, оба игрока находятся на карантине дома.

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