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Пока Месси отсутствовал, его супруга завела дома нового члена семьи (фото)

14 октября, 11:32

Олег Люлька Олег Люлька

Лионеля после приезда из сборной Аргентины ждет встреча с рыжим Абу

Сюрприз для лучшего футболиста мира! Пока Лионель Месси в Южной Америке играет за сборную Аргентины, в его доме в Барселоне появился новый член семьи.

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Супруга Лионеля Месси Антонела Роккуццо представила публике щенка, который отныне будет, в меру своих сил, охранять жилище 6-кратного обладателя "Золотого мяча", если никого из хозяев не будет дома.

"Знакомьтесь, это Абу, новый член семьи", – написала Антонела Роккуццо у себя в Instagram, опубликовав фото щенка в объятиях детей Месси – Тьяго, Матео и Чиро

INSTAGRAM

Интересно, что дома у Месси и до появления Абу был пес, но раз в 20 крупнее, по кличке Халк. По этому поводу фолловеры жены Лионеля шутят: "Интересно, где сейчас Халк?" – "Ждет, когда Абу останется один, чтобы его съесть".

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Отметим, что несмотря на наличие двух четырехлапых друзей, Лионелю Месси еще далеко до бывшего вратаря "Динамо" Александра Шовковского, который держит дома целый зоопарк – рыбок, попугая, ежа, ящерицу, кошку и даже львенка.

Шовковский и его львенок Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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