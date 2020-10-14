Пока Месси отсутствовал, его супруга завела дома нового члена семьи (фото)

Сюрприз для лучшего футболиста мира! Пока Лионель Месси в Южной Америке играет за сборную Аргентины, в его доме в Барселоне появился новый член семьи.
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Супруга Лионеля Месси Антонела Роккуццо представила публике щенка, который отныне будет, в меру своих сил, охранять жилище 6-кратного обладателя "Золотого мяча", если никого из хозяев не будет дома.
"Знакомьтесь, это Абу, новый член семьи", – написала Антонела Роккуццо у себя в Instagram, опубликовав фото щенка в объятиях детей Месси – Тьяго, Матео и Чиро
Интересно, что дома у Месси и до появления Абу был пес, но раз в 20 крупнее, по кличке Халк. По этому поводу фолловеры жены Лионеля шутят: "Интересно, где сейчас Халк?" – "Ждет, когда Абу останется один, чтобы его съесть".
Отметим, что несмотря на наличие двух четырехлапых друзей, Лионелю Месси еще далеко до бывшего вратаря "Динамо" Александра Шовковского, который держит дома целый зоопарк – рыбок, попугая, ежа, ящерицу, кошку и даже львенка.
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