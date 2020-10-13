Футболиста избили до смерти за ошибку во время матча

Врачи несколько часов боролись за жизнь 22-летнего защитника из Уганды

Кто бы мог подумать, но иногда ошибка футболиста действительно может стоить ему жизни. Так, в Северной Уганде после товарищеского матча команд округа Ламво от многочисленных травм погиб один из футболистов – Черчилль Оваси. Как оказалось, партнеры по команде избили его за ошибку во время игры – сообщает Daily Monitor.

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22-летний Оваси играл в матче на позиции центрального защитника и допустил ошибку, из-за которой его команда пропустила гол. Из-за этой оплошности партнеры набросились на него еще во время матча и начали избивать. Но тогда арбитр охладил их пыл.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Металлург" Запорожье

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Однако после поединка произошла еще одна потасовка. Видимо, обмен любезностями не прекратился, и Оваси столкнул одного из своих партнеров с велосипеда. Завязалась новая драка, в результате которой горе-защитник был избит у упал на пол без сознание. По словам представителя местных властей Дениса Оньона, Оваси был доставлен в больницу, но через несколько часов врачи констатировали его смерть.

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Правоохранительные органы Уганды начали расследование по факту убийства Оваси и уже задержали двоих подозреваемых, которые будут привлечены к суду. Об этом рассказал представитель местной полиции Джимми Патрик Окема.

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