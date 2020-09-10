Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шовковский завел у себя дома льва: видео

10 сентября, 15:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Кошечку уложили. А сами спать побоялись", - говорит о своей новой жизни знаменитый вратарь

Экс-вратарь киевского "Динамо", а ныне помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский увеличил и без того внушительное количество обитателей своего зоопарка на дому. Теперь в нем появился лев. Напомним, недавно Шовковский завел у себя дома зеленого монстра.

"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный))) Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?! Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно)))" – написал Шовковский у себя в Instagram

INSTAGRAM
Реклама

На вопрос одного из подписчиков – "Александр Владимирович, Вы не боитесь такую "кошечку"? Это же тигр" – Шовковский ответил: "Боюсь! Но вообще-то это львенок".

"Ну все, планируйте в скором времени ремонт и перетяжку мебели", – готовят Шовковского к переменам его фолловеры

Шовковский и его львенок Видео: Instagram

Реклама

Отметим, что, помимо львенка, дома у Шовковского обитают кошка, попугай Шико, ящерица и многочисленные рыбки. Причем кошка быстро подружилась с ежом. Смотрите, как они едят из одной миски:

Шовковский. Домашний зоопарк Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лев Александр Шовковский зоопарк домашние животные

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять