Шовковский завел у себя дома льва: видео

"Кошечку уложили. А сами спать побоялись", - говорит о своей новой жизни знаменитый вратарь

Экс-вратарь киевского "Динамо", а ныне помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский увеличил и без того внушительное количество обитателей своего зоопарка на дому. Теперь в нем появился лев. Напомним, недавно Шовковский завел у себя дома зеленого монстра.

"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный))) Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?! Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно)))" – написал Шовковский у себя в Instagram

INSTAGRAM

Реклама

На вопрос одного из подписчиков – "Александр Владимирович, Вы не боитесь такую "кошечку"? Это же тигр" – Шовковский ответил: "Боюсь! Но вообще-то это львенок".

"Ну все, планируйте в скором времени ремонт и перетяжку мебели", – готовят Шовковского к переменам его фолловеры

Шовковский и его львенок Видео: Instagram

Реклама

Отметим, что, помимо львенка, дома у Шовковского обитают кошка, попугай Шико, ящерица и многочисленные рыбки. Причем кошка быстро подружилась с ежом. Смотрите, как они едят из одной миски:

Шовковский. Домашний зоопарк Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама