Месси просто неприлично подешевел: ТОП-10 просевших в цене футболистов

Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обнародовал новый рейтинг игроков, больше всех подешевевших за 2020-й коронавирусный год. Возглавил этот не самый престижный список бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар, стоимость которого снизилась вдвое – со 120 до 60 млн евро.
На второй строчке – форвард "Барселоны" Лионель Месси, подешевевший со 140 до 100 млн евро. Замкнул же тройку французский одноклубник аргентинца Антуан Гризманн: его ценник просел со 120 до 80 млн евро.
Эден Азар ("Реал", 29 лет)
Подешевел на 60 млн евро (до 120 млн)
Лионель Месси ("Барселона", 33 года)
Подешевел на 40 млн евро (до 100 млн)
Антуан Гризманн ("Барселона", 29 лет)
Подешевел на 40 млн евро (до 80 млн)
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 25 лет)
Подешевел на 32 млн евро (до 128 млн)
Неймар ("ПСЖ", 28 лет)
Подешевел на 32 млн евро (до 128 млн)
Кепа Аррисабалага ("Челси", 26 лет)
Подешевел на 32 млн евро (до 28 млн)
Харри Кейн ("Тоттенхэм", 27 лет)
Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)
Садьо Мане ("Ливерпуль", 28 лет)
Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", 29 лет)
Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", 28 лет)
Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)
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Ранее была обнародована десятка самых дорогих футболистов Азии. Вместе взятые они оказались дешевле суммы трансфера одного Неймара.
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