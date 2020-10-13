Месси просто неприлично подешевел: ТОП-10 просевших в цене футболистов

За год стоимость Лионеля упала со 140 до 100 млн евро. Но все-таки не он главный антигерой футбольной девальвации

Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обнародовал новый рейтинг игроков, больше всех подешевевших за 2020-й коронавирусный год. Возглавил этот не самый престижный список бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар, стоимость которого снизилась вдвое – со 120 до 60 млн евро.

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На второй строчке – форвард "Барселоны" Лионель Месси, подешевевший со 140 до 100 млн евро. Замкнул же тройку французский одноклубник аргентинца Антуан Гризманн: его ценник просел со 120 до 80 млн евро.

Эден Азар ("Реал", 29 лет)

Подешевел на 60 млн евро (до 120 млн)

Эден Азар / Фото: Reuters

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Лионель Месси ("Барселона", 33 года)

Подешевел на 40 млн евро (до 100 млн)

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Антуан Гризманн ("Барселона", 29 лет)

Подешевел на 40 млн евро (до 80 млн)

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Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 25 лет)

Подешевел на 32 млн евро (до 128 млн)

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Неймар ("ПСЖ", 28 лет)

Подешевел на 32 млн евро (до 128 млн)

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Неймар / Фото: Reuters

Кепа Аррисабалага ("Челси", 26 лет)

Подешевел на 32 млн евро (до 28 млн)

Кепа Аррисабалага. Фото: REUTERS/Michael Regan В тренде Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Харри Кейн ("Тоттенхэм", 27 лет)

Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)

Харри Кейн / Фото: Reuters

Садьо Мане ("Ливерпуль", 28 лет)

Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)

Садио Мане / Фото: Reuters

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", 29 лет)

Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)

Кевин де Брюйне / Фото: Reuters

Мохамед Салах ("Ливерпуль", 28 лет)

Подешевел на 30 млн евро (до 120 млн)

Мохамед Салах / Фото: Reuters

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Ранее была обнародована десятка самых дорогих футболистов Азии. Вместе взятые они оказались дешевле суммы трансфера одного Неймара.

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