Неймар побил рекорд Месси и стал лучшим дриблером Южной Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил звание лучшего дриблера Южной Америки. В поединке против Боливии (5:0) в отборе на ЧМ-2022 форвард "Пари Сен-Жермен" побил рекорд аргентинца Лионеля Месси по количеству успешных обводок в одном матче. Неймару удалось 18 раз обыграть соперника благодаря индивидуальному мастерству.

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Предыдущий рекорд Месси установил в 2011 году, когда сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией, сообщает OptaJavier в Twitter.

Ранее мы писали, что в другом матче отбора ЧМ-2022 колумбийский футболист получил ужасную травму. Его стопа вывернулась в другую сторону. Арбитр сначала показал "виновнику" красную карточку, но затем отменил свое решение.

Мы уже писали, что перед отъездом в сборную Неймар впервые отличился в новом сезоне, и сразу – дублем. "ПСЖ" разгромил "Анже". Парижане вышли на второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Смотрите, как забивает Неймар:

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