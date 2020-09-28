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"Барселона" потопила "субмарину" в первом матче Кумана: видео гола Месси и дубля Фати

28 сентября, 10:41

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонцы не оставили шансов "Вильярреалу" - смотрите обзор дебютной игры "блаугранас" при новом тренере

"Барселона" в первом официальном матче под руководством Рональда Кумана разгромила на своем поле "Вильярреал" 4:0. У "блаугранас" дублем отличился 17-летний Ансу Фати. Кроме того, Месси реализовал пенальти, а еще один мяч "желтая субмарина", попавшая под каталонский каток, забила в свои ворота.

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При этом Месси, во время трансферного окна хотевший покинуть "Барсу", но все-таки в ней оставшийся, стал всего четвертым игроком в истории чемпионата Испании, забивающим в 17 сезонах кряду.

Между тем Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут встречи. Ранее это делали Марти Вентольре (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).

Обзор матча "Барселона" – "Вильярреал" (4:0)

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"Барселона" – "Вильярреал" – 4:0
Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пенальти), Торрес, 45 (автогол)
"Барселона": Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг – Месси, Коутиньо (Педри, 70), Фати (Дембеле, 70) – Гризманн (Тринкан, 78)
"Вильярреал": Асенхо – Гаспар, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Торрес, Эступиньян – Чуквезе (Кубо, 74), Коклен (Тригерос, 46), Парехо, Гомес – Алькасер (Иборра, 46), Морено (Бакка, 84)
Предупреждение: Морено

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"Барселона", Месси
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"Барселона", Месси / Фото: Reuters

Статистика матча "Барселона" – "Вильярреал" (4:0)

Ранее мы писали, что Месси и Роналду оба оказались за бортом претендентов на приз игроку года в Европе. Такое в истории футбола произошло впервые.

Смотрите, как "Барселона" заканчивала прошлый сезон

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Барселона видео голов чемпионат Испании Лионель Месси Вильярреал Рональд Куман Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

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