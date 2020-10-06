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Месси на проблемном самолете улетел из Барселоны

6 октября, 12:05

Олег Люлька Олег Люлька

Аргентинец прихватил с собой еще шесть игроков - партнеров по сборной Аргентины и уругвайского друга Суареса

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на своем частном самолете улетел в Аргентину, чтобы принять участие в отборочных матчах национальной сборной. При этом форвард "решил "подбросить" в Буэнос-Айрес партнеров по сборной Аргентины и своего уругвайского друга Луиса Суареса, который после изгнания из "Барсы" устроился в "Атлетико".

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Таким образом вместе с Месси, помимо Суареса, полетели Пауло Дибала ("Ювентус"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Хуан Фойт ("Вильярреал"), а также Лукас Окампос и Маркос Акунья из "Севильи".

Напомним, Месси купил частный самолет Gulftream V в конце 2018 года. Это стоило аргентинцу 15 миллионов долларов. Борт, оснащенный просторной спальней, двумя ванными и двумя кухнями, способен перевозить до 16 человек. По заказу Месси на хвосте самолета нарисовали его десятый номер, а на ступеньках трапа перечислили имена членов его семьи.

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Добавим, что не так давно самолету Месси из-за неисправности пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя. При этом самого Лионеля на борту не было. Как сообщалось тогда, у воздушного судна возникли проблемы с шасси.

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самолет Барселона Лионель Месси сборная Аргентины Луис Суарес

Источник: Сегодня|Спорт

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