"Месси постоянно ноет": откровения соседа Лионеля по комнате

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пожаловался, что ему крайне непросто делить комнату с лидером "Барселоны" Лионелем Месси во время совместного пребывания в лагере сборной Аргентины.

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"Мы как старая супружеская пара. Лео – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, и утром он начинает жаловаться"

"Мы возвращаемся в отель в 19:30, а ужин начинается в 21:00. То есть достаточно времени, чтобы успеть. Лео сразу идет в душ и готов выходить. А я в это время сижу в трусах и разговариваю по телефону. Время идет, и за полчаса до начала трапезы он начинает: "Ужин в 21:00, осталось 30 минут…" Я и дальше болтаю по телефону, а он продолжает: "10 минут до выхода. Мы всегда опаздываем. Мы здесь уже целый час…" Лишь после этого я начинаю собираться", – посетовал Агуэро, который является не только соседом Месси по комнате, но и его кумом

"Лео не любит опаздывать!" – добавил Агуэро, которого цитирует Sport.es со ссылкой на шоу Santo Sabado

Месси и Агуэро в номере. Фото – Instagram

Ранее мы рассказывали, что у Месси и на поле характер – не сахар. Во время недавнего спарринга "Барселоны" против "Химнастика" Лионель позволил себе нелитературные высказывания в адрес своего соперника Хавьера Рибельеса. "Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", – сообщил об инциденте Рибельес.

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