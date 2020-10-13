Девушки требовали у бывшей звезды "Арсенала" новую грудь и разбивали "Порше"

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер, который ранее славился своими скандальными выходками и драками, издал не менее пикантную автобиографию под названием "По обе стороны". В ней форвард, которой сейчас играет за клуб 4-го дивизиона Дании "Торнбю", рассказал о своих любовных похождениях и объяснил, почему футболисты обращаются к услугам девушек по вызову.

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Про проституток

"У проституток есть своего рода бизнес, который нужно защищать. Я был неоднократным свидетелем этого. Даже за день до матча, когда команда собралась в отеле в каком-то богом забытом месте. Неужели это неправильно? Конечно, но лично меня больше заводят мои собственные завоевания, чем кому-то платить. Но я не считаю странным, что некоторые из моих коллег склонны к этому и часто заказывают проституток", – цитирует книгу Бендтнера The Sun.

Реклама Никлас Бендтнер со своей девушкой / Фото: Instagram

Про "гражданских" девушек

Но поверьте, проститутки – это менее рискованно, чем цеплять девочек в городе. Ты вряд ли захочешь больше иметь дело с "гражданскими". По крайней мере, когда ты — известный футболист. Я знаю много историй про вымогательство в соцсетях. Имею в виду охотниц за деньгами из ночных клубов, которые соглашаются на секс, а потом фотографируют тебя голым и спящим. Эти фото — козырь для них, они могут что-то выпрашивать, чтобы молчать. И они этим пользуются".

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Про новую грудь и разбитом авто

"Одна из девочек, с которой я был, заявила, что забеременела от меня. И добавила, что есть цена, за которую она готова исправить это. Я спросил, что она имеет в виду. Она ответила: "Это значит, что ты должен оплатить мне новые сиськи". Я оплатил ей операцию", – заявляет Никлас.

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"В другой раз девушка разбила булыжником заднее стекло одного из моих "Порше". Я был в квартире и слышал ее крики, но не вышел на улицу. Она взбесилась, потому что я не хотел с ней встречаться. На третью ночь девушка проверила мой телефон, пока я сплю. Думаю, она узнала, что ко мне в пути еще несколько человек, кроме нее. На следующее утро она ушла. Моя одежда ушла вместе с ней. Она выбросила все мои вещи из окна, и они лежала на дороге".

Напомним, что в свое время футболист случайно выложил в сеть видео со своей девушкой, танцующей топлес.

Смотрите, как Бендтнер забивал в ворота киевского "Динамо"

Бендтнер. Гол в ворота "Динамо". 2008 год Видео: YouTube

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