Погибают невинные дети! Шевченко рассказал горькую правду о войне

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко ведет активную зарубежную информационную войну против вторжения орков. Легендарный футболист неоднократно вместе с семьей выходил на улицы Великобритании для поддержки украинцев.
На этот раз Шевченко в интервью одной из крупнейших ежедневных британских газет Daily Mail, дал понять всему миру, что это бессмысленная война, которая забирает жизни детей и мирных граждан.
"У нас с Россией были долгие отношения. Не думаю, что они когда-нибудь будут такими же. Но также знаю, что есть много россиян, желающих остановить войну. Мое послание к ним всегда одно – выходите на улицы. Я знаю, что это нелегко. В России это небезопасно. Но единственный способ остановить войну – сказать правду. Большинство людей в России не знают правды.
Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это города под бомбардировками.
Мы все знаем, что война – это жестоко. Не можем стоять в стороне. Я отец четырех детей. Мы не можем этого терпеть. Погибают невинные дети. Без причины. Вот для чего я работаю – чтобы остановить эту войну. Эта война не имеет смысла", – сказал Шевченко.
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Кроме того, Андрей Шевченко призвал украинских футболистов, которые представляют зарубежные клубы, продолжать выступать и активно тренироваться.
"Я постоянно говорю нашим футболистам: "Продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Это отличное послание". Спортивный мир очень сплочен. Он против войны. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – очень важно, чтобы ребята продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю."
Также Андрей Шевченко готов принять украинских беженцев в своем доме.