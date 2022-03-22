Гинуть безневинні діти! Шевченко розповів гірку правду про війну

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко веде активну закордонну інформаційну війну проти вторгнення орків. Легендарний футболіст неодноразово разом із сім'єю виходив на вулиці Великої Британії для підтримки українців.

Цього разу Шевченко в інтерв'ю одній із найбільших щоденних британських газет Daily Mail, дав зрозуміти всьому світу, що це безглузда війна, яка забирає життя дітей та мирних громадян.

"У нас із Росією були довгі відносини. Не думаю, що вони колись будуть такими ж. Але також знаю, що є багато росіян, які бажають зупинити війну. Моє послання до них завжди одне – виходьте на вулиці. Я знаю, що це нелегко. У Росії це небезпечно. Але єдиний спосіб зупинити війну – сказати правду. Більшість людей у Росії не знають правди.

Цілковито згоден із усуненням російських спортсменів від змагань, доки війна не припиниться. Ми повинні чинити тиск. Президент Росії – я не хочу називати ім'я цієї істоти – сказав, що це спецоперація. Це не спецоперація. Це вбивство невинних. Це люди в оточенні. Це міста під бомбардуванням.

Ми всі знаємо, що війна – це жорстоко. Не можемо стояти осторонь. Я батько чотирьох дітей. Ми не можемо цього терпіти. Гинуть безневинні діти. Без причини. Ось для чого я працюю – щоб зупинити цю війну. Ця війна не має сенсу", – сказав Шевченко.