Под градусом: Милевский отметил чемпионство Динамо

Милевский и его бывшие партнеры по брестскому Динамо, с которыми они стали чемпионами Беларуси-2019, встретились в одном из минских ресторанов.
Фото на память они сделали под полочкой, заставленной алкогольными напитками.
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"Теплая встреча. 2019-й был наш. Рад был всех видеть", – написал Милевский в Instagram.
Интересно, что помимо застолья, чемпионы Беларуси-2019 устроили еще и символический матч на футбольном поле, однако, судя по коллективному фото, Миля в нем не участвовал.
Напомним, после брестского Динамо Артем выступал еще за закарпатский Минай, а в сентябре Милевский заявил о завершении карьеры.
12 января Милевскому исполнится 37 лет. На днях Артем заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.
Смотрите, как Милевский стал чемпионом Беларуси-2019
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