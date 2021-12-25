Милевский преодолел страх высоты и необычно поздравил с Рождеством

Экс-звезда киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский встретил Рождество на горнолыжном курорте Грузии

Милевский празднует Рождество в Гудаури / Фото: Instagram

После того, как Милевский поделился Андрею Воронину своими планами трудоустройства в Динамо, экс-форвард отправился отдыхать на грузинский горнолыжный курорт Гудаури.

"С Рождеством", – поздравил своих подписчиков в Instagram Артем с высоты 3200 метров, судя по геотегу.

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3200? Высоко забрался, а говоришь что высоты боишься, – прокомментировал пост футбольный агент Александр Панков.

На минутку вышел и назад, – отшутился Милевский.

Напомним, что во время отдыха в грузинских горах, бывший нападающий киевского Динамо примерил на себя новый образ царя Ивана Грозного из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".