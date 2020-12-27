"Победу над "Динамо" не сравнить с ЛЧ – уровень соперника не тот": Палкин уколол киевлян

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин назвал главные матчи "горняков" в осенней части сезона. Палкин выделил пять матчей – четыре в Лиге чемпионов и один из Премьер-лиги, но с оговоркой, ведь победу над "Динамо", по его мнению, нельзя приравнивать к матчам уровня Лиги чемпионов.

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"Для меня это победы над "Реалом", две ничьи с "Интером" и победа над "Динамо". Пять матчей, которые для меня считаются серьезным заделом.

Победу над "Динамо" нельзя приравнивать к победе в Лиге чемпионов, потому что, со всем уважением к "Динамо", уровень соперника совсем не тот. Но это наш главный конкурент, у нас идет борьба за чемпионство, поэтому для нас это очень важная победа", – заявил Палкин.