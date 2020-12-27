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Милевский высказался о Луческу: "Понимаю болельщиков "Динамо"

27 декабря, 09:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Новичок "Миная" вспомнил свои противостояния с "Шахтером" в Украине

Одной из знаковых фигур отечественной Премьер-лиги, которая во втором круге будет привлекать внимание, является бывший форвард сборной и "Динамо" Артем Милевский. Пока же Милевский объяснил, что его привлекло в "Минае".

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Футболист, которому в январе исполнится 36 лет, в интервью программе "Футбольный формат" поделился своим мнением о Мирче Луческу в киевском клубе.

  • Что изменил румынский специалист:

"Я мало смотрю футбол, но мне нравится, что команда при всех своих нынешних проблемах играет на результат. Как они играют, что они делают – никому это не интересно: ни руководителям, ни функционерам клуба. Главное в это время – добиваться результата".

  • О переходе Луческу в "Динамо":

"Я его не поддерживал. Что можно сказать, если я играл в "Динамо", а Луческу 13 лет тренировал "Шахтер"? Я никогда не говорил о нем плохо, но между "Динамо" и "Шахтером" всегда были зарубы, он шапку кидал и так далее. Но он очень хороший специалист, что еще раз подтвердил".

  • О позиции болельщиков "Динамо" по Луческу:

"Я их понимаю и приветствую, но здесь двоякая ситуация. Правда, тут больше вопросы к Луческу: как он мог после "Шахтера" перейти в "Динамо"... Об этом и Пятов писал. Это не то, что предательство, а непонимание ситуации, как такое вообще могло произойти".

Также Милевский вспомнил пародию Зеленского и рассказал, пойдет ли сам в президенты.

Смотрите, что Игорь Суркис говорил о Мирче Луческу:

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