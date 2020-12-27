Гендиректор "Шахтера": "2020-й – год разочарований в человеческих отношениях. Это касается Луческу"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эксклюзивном интервью Shakhtar TV подвел итоги 2020 года для донецкой команды. Палкин считает, что уходящий год стал одним из самых тяжелых за время его работы в клубе. Тем не менее он видит и позитив.

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"Я думаю, что за время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли те события на Донбассе, мы покинули родной город, и, вот, 2020-й, который, по большому счету, не был похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Год, который был сложным, год, в котором ты каждое утро встаешь и не знаешь, кто на этой неделе у тебя будет в составе играть/не играть. По большому счету, мы просто занимались закрыванием дыр. Но при этом мы все понимали, что нужно достигать результата и идти дальше.

Это также год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который был легендарным футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Да и вообще, был достаточно открытым, порядочным и честным человеком.

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Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу, его принятия решения возглавить нашего главного конкурента.

При этом, год принес много позитива. Год открытий. Сумели открыться наши молодые футболисты: тот же Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс, поэтому для нас это большой шаг вперед.

Это был и год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала Лиги Европы. Если брать этот сезон, то вышли, по большому счету, из группы смерти в Лиге чемпионов. Поэтому сложный год, неоднозначный год, принесший в целом много разочарований с точки зрения того, что происходит в мире. При этом давший какие-то свои плюсы", – сказал Палкин.

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