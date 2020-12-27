"Мы провели очень хорошую Лигу чемпионов": Палкин – о выступлении "Шахтера" в Европе

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что "горняки" очень хорошо выступили в Лиге чемпионов, несмотря на то, что не смогли выйти из группы. Донецкий клуб попал в "группу смерти", "Реалом" и "Интером" и "Боруссией", но до последнего тура боролся за первое место.

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"Если взять в сухом остатке, как просто невыход из группы Лиги чемпионов, конечно, нам хотелось выходить из группы и дальше играть в Лиге чемпионов. Но если посмотреть в суть вопроса, кто был у нас в группе – это хороший результат. Мы должны адекватно себя оценивать. Мы можем заниматься шапкозакидательством, но мы должны понимать, где живем, в какой обстановке играем, в каком чемпионате выступаем. Исходя из этих факторов, мы провели очень хорошую Лигу чемпионов.

Как я говорил раньше мы заработали больше всего очков среди всех восточноевропейских клубов, которые участвовали в Лиге чемпионов", – рассказал Палкин в интервью Shakhtar TV.

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Также гендиректор "горняков" озвучил свои ожидания на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. Кстати, накануне израильский клуб уволил главного тренера.

"Наше ожидание только одно – выиграть и пройти дальше. Других ожиданий здесь не может быть", – добавил Палкин.

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Напомним, что в заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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