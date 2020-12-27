Цыганков уже получил новогодний подарок и станет Человеком-пауком

Во время отпуска многие футболисты чемпионата Украины разъехались в теплые края. А некоторые, как, например, Виктор Цыганков, уже вернулись, чтобы встретить Новый год дома. Недавно Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике.
Причем 23-летний вингер киевского "Динамо" уже даже получил новогодний подарок. Виктор похвастался на своей страничке в Instagram новенькой игровой приставкой PlayStation 5. "Мы довольны", – написал парень под фото у наряженной елки с новым приобретением и своей собакой породы лабрадор.
Также футболист показал, что у него уже есть во что играть и он попробует себя в виртуальном образе Человека-паука.
Ранее Цыганков попал в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира. Пока же "Динамо" лидирует в Премьер-лиге, а атакующий полузащитник забил восемь мячей (два – с пенальти) в 12 матчах первой части сезона 2020/2021. "Шахтер" отстает на одно очко, хотя формально еще не завершилось дело о присуждении "Ингульцу" технического поражения.
Смотрите, как Виктор забивал в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов:
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