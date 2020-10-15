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"Плохо слышу": Пятов ответил на вопрос, не боится ли он проиграть Бущану место в сборной

15 октября, 17:39

Олег Люлька , Елена Павлова

Похоже, отдавать киперу "Динамо" статус первого номера "сине-желтых" вратарь "Шахтера" не намерен

Капитан сборной Украины Андрей Пятов с юмором отреагировал на вопрос о том, не боится ли он потерять место в основе сборной Украины после феерии, которую в недавнем поединке с Испанией 1:0 устроил на последнем рубеже "сине-желтых" Георгий Бущан. Напомним, сам кипер "Шахтер" наблюдал за этим поединком по телевизору из-за коронавируса.

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Во время общения медиа с игроками сборной Украины, в котором Пятов принимал участие посредством Zoom, пресс-атташе "сине-желтых" Александр Глывинский поинтересовался у Андрея: "После октябрьских матчей сборной конкурентов за место в воротах у тебя стало больше. Помимо Лунина, еще и Бущан. Как оцениваешь тот факт, что уже два молодых вратаря тебя "подсиживают"?"

"Сашко, я тебя плохо слышу", – ответил Пятов

"Мы спрашивали про конкуренцию на вратарской позиции..." – тем не менее не отставал от Пятова Глывинский

"Сашко, очень-очень плохо слышу", – снова повторил голкипер "Шахтера", и в этот момент все дружно рассмеялись

Бущан и Пятов

Бущан и Пятов

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Ранее Пятов заявил, что он в восторге от Бущана. "Жора, аплодирую стоя", – сказал Андрей. Но, похоже, уступать место первого номера сборной вратарю "Динамо", признанному лучшим игроком матча Украина – Испания, кипер "Шахтера" не собирается.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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вратарь Сборная Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Андрей Пятов Георгий Бущан

Источник: Сегодня|Спорт

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