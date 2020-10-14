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Бущан передал послание Пятову и Лунину

14 октября, 14:15

Олег Люлька Олег Люлька

Георгий пожелал коллегам-конкурентам поскорее победить коронавирус, а Шеву оставил с пищей

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан, признанный лучшим игроком матча Украина – Испания 1:0, после поединка передал послание голкиперу "Шахтера" и капитану нашей сборной Андрею Пятову, который наблюдал за этой игрой по телевизору из-за заражения коронавирусом.

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Отвечая на вопрос каналов "Футбол 1/2/3" – "Теперь вы, наверное, так просто место в воротах сборной не отдадите?" – Бущан сделал два месседжа.

Первый – собственно Пятову.

"Сложилась такая ситуация, к сожалению. Я желаю здоровья и Андрюхе Пятову, и Лунину, и Панькиву", – подбодрил Бущан коллег-конкурентов, у которых диагностирован COVID-19.

Второй же месседж Георгия адресован Андрею Шевченко.

"Место в основе? Можно сказать, я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру. Для меня главное – чтобы наша команда побеждала", – сказал Бущан, которому Шева персонально аплодировал в раздевалке после победы над Испанией. Напомним, Георгий в этой игре не только сделал восемь сейвов, но и начал голевую атаку "сине-желтых".

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Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Reuters

Ранее, оценивая шансы Бущана и далее занимать место в воротах сборной Украины, Шевченко отметил: "На этой позиции у нас тоже будет конкуренция. Кто будет лучше, тот и будет играть. Это закон в этой команде".

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Интересно, что сам Бущан не отрицает, что впервые отстоять на ноль в сборной Украины ему помогла удача. "За терпение и страдание на поле фортуна нас отблагодарила", – сказал Георгий после 1:0 с Испанией.

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Смотрите, как Бущан не позволил забить испанцам

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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вратарь Сборная Украины Андрей Пятов Георгий Бущан

Источник: Сегодня|Спорт

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