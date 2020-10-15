Украинский футболист вошел в символическую сборную тура Лиги наций

Голкипера сборной Украины Георгия Бущана назвали лучшим среди коллег по цеху по итогам четвертого тура Лиги наций и включили в символическую сборную. Напомним, позавчера вечером наши обыграли Испанию на "Олимпийском" со счетом 1:0. При этом перемигивание Бущана и Рамоса стало хитом матча Украина – Испания.
Свои оценки участникам игр выставил аналитический сайт SofaScore.
26-летний украинец в том поединке совершил девять "сэйвов" и получил оценку 9,0. Также в активе Жоры – один перехват, 47 касаний мяча и 12 точных передач из 31. Уроженец Одессы полностью отыграл три последних встречи национальной команды. Больше всего в сборную четвертого тура вошло представителей Дании (двое), которая расправилась на выезде с англичанами.
Состав символической команды: Бущан (Украина) – Палионис (Литва), Кьяер (Дания), Салаи (Венгрия) – Хаверц (Германия), Фройлер (Швейцария), Эриксен (Дания), Жота (Португалия) – Захави (Израиль) – Левандовски (Польша), Вукчич (Словения).
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Смотрите обзор поединка Украина – Испания:
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