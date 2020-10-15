"Жора, аплодирую стоя": Пятов – в восторге от Бущана

Капитан сборной Украины, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, находящийся на самоизоляции из-за коронавируса, поделился своим восторгом по поводу игры кипера "Динамо" Георгия Бущана в матче Лиги наций против Испании. Напомним, "сине-желтые" обыграли пиренейцев в Киеве 1:0, а сделавший восемь сейвов и начавший нашу голевую атаку Бущан был признан лучшим игроком матча Украина – Испания.

"Мы с Жорой общались перед всеми матчами – с Францией, Германией, Испанией. Я всегда буду защищать и поддерживать вратарей. Жора показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. У голкипера бывают разные матчи – ты можешь получить семь голов, четыре или два, но главное, как ты потом выходишь из этих матчей за короткий период. Это показывает уровень настоящего профессионала. И так как Жора показал себя в матчах после Франции – я ему аплодирую стоя", – заявил Андрей Пятов

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Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Человек стал опорой для сборной Украины. И результат с Испанией – его заслуга. У нас хорошая команда, хоть и не хватает стабильности. А Жора взял на себя роль лидера, на которого сборная молодых игроков смогла опереться, перетерпеть и добиться нужного результата", – добавил Пятов

Георгий Бущан / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, после матча Украина – Испания Шевченко лично похлопал в раздевалке Бущану, который впервые за время выступлений за национальную команду сохранил свои ворота на замке.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

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