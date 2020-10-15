Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Жора, аплодирую стоя": Пятов – в восторге от Бущана

15 октября, 12:30

Олег Люлька , Елена Павлова

Вратарь "Шахтера", оказавшийся вне игры из-за коронавируса, оценил игру в сборной своего динамовского сменщика

Капитан сборной Украины, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, находящийся на самоизоляции из-за коронавируса, поделился своим восторгом по поводу игры кипера "Динамо" Георгия Бущана в матче Лиги наций против Испании. Напомним, "сине-желтые" обыграли пиренейцев в Киеве 1:0, а сделавший восемь сейвов и начавший нашу голевую атаку Бущан был признан лучшим игроком матча Украина – Испания.

"Мы с Жорой общались перед всеми матчами – с Францией, Германией, Испанией. Я всегда буду защищать и поддерживать вратарей. Жора показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. У голкипера бывают разные матчи – ты можешь получить семь голов, четыре или два, но главное, как ты потом выходишь из этих матчей за короткий период. Это показывает уровень настоящего профессионала. И так как Жора показал себя в матчах после Франции – я ему аплодирую стоя", – заявил Андрей Пятов

Реклама

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Человек стал опорой для сборной Украины. И результат с Испанией – его заслуга. У нас хорошая команда, хоть и не хватает стабильности. А Жора взял на себя роль лидера, на которого сборная молодых игроков смогла опереться, перетерпеть и добиться нужного результата", – добавил Пятов

Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Бущан передал послание Пятову и Лунину

Как мы писали ранее, после матча Украина – Испания Шевченко лично похлопал в раздевалке Бущану, который впервые за время выступлений за национальную команду сохранил свои ворота на замке.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Андрей Пятов Георгий Бущан

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" сделал предложение девушке, которая признавалась в любви к Санкт-ПетербургуФутбол
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мира
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мираФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять