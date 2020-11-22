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Перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов "Боруссия" упустила победу в Германии

22 ноября, 08:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда из Менхенгладбаха примет чемпиона Украины в ближайшую среду

На следующей неделе на арены Европы возвращается Лига чемпионов. Донецкий "Шахтер" после домашнего фиаско во встрече с немецкой "Боруссией" попытается отыграться в Менхенгладбахе. Соперник "горняков" накануне не смог обыграть в Бундеслиге скромный "Аугсбург". Причем хозяева пропустили мяч на 88-й минуте, играя в большинстве! Узнавайте расписание и результаты 8-го тура чемпионата Германии.

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"Боруссия" открыла счет уже на пятой минуте, 23-летний Флориан Нойхауз отличился первым голом в сезоне. "Аугсбург", который в минувшем чемпионате финишировал 15-м, а сейчас идет 10-м, не сдавался. Гости нанесли шесть ударов в створ ворот команды Марко Розе и таки добились своего. При этом на 67-й минуте они остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Рафаэль Фрамбергер. А спас "Аугсбург" Даниэль Калиджиури на 88-й минуте – 1:1. Смотрите обзор матча.

Вчерашняя неудача не позволяет "Боруссии" подняться выше седьмого места. К слову, неприятности в субботу случились и у "Баварии": в поединке с "Вердером" мюнхенцам пришлось дома отыгрываться. После проигранного первого тайма француз Кингсли Коман сравнял счет на 62-й минуте – 1:1.

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Читайте также: "Боруссия" теряет лидера перед матчем с "горняками".

Напомним, как "Шахтер" проиграл "Боруссии" в Киеве в начале ноября:

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