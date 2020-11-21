"Реал" снова не выиграл в Испании, Куртуа привез пенальти

Мадридский "Реал" все никак не может вернуться на победный путь и первое место в чемпионате Испании. В ноябре подопечные Зинедина Зидана набрали всего одно очко в двух матчах. Сегодня "сливочные" упустили победу в Вильярреале после того, как вратарь Тибо Куртуа нарушил правила в своей штрафной площади и хозяева забили 11-метровый – 1:1. На днях Куртуа в сборной пропустил еще более нелепый мяч, чем Лунин.

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Хотя начиналось все для "Реала" великолепно. Уже на второй минуте Мариано Диас ударом головой открыл счет. Доминиканский нападающий заменил в стартовом составе травмированного француза Карима Бензема. Большого количества голевых моментов болельщики не дождались, а во втором тайме единственный мяч был забит с пенальти. Куртуа врезался в нигерийца Саму Чуквезе, и форвард сборной Испании Жерар Морено четко реализовал приговор. Смотрите обзор матча.

Украинский кипер Андрей Лунин традиционно остался на скамейке запасных. После девяти матчей мадридцы остались на четвертом месте, набрав 17 очков. Лидирует "Реал Сосьедад" (20), за ним – "Вильярреал" (19), который возглавляет бывший наставник лондонского "Арсенала" и "ПСЖ" Унаи Эмери.

Ранее игрок "Реала" получил перелом ноги и не сыграет с "Шахтером".

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Смотрите, как "Реал" вырвал победу у "Интера" в Лиге чемпионов:

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