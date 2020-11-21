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Роналду дублем приносит победу "Ювентусу" и догоняет Ибрагимовича по голам

21 ноября, 23:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский форвард забил восемь мячей в пяти матчах чемпионата Италии

В субботу тремя матчами открылся 8-й тур итальянской Серии А. Сегодня "Аталанта" без больного Руслана Малиновского не смогла обыграть скромную "Специю" и оказалась на шестой позиции. А вот "Ювентус" разобрался с середняками из "Кальяри" и поднялся на второе место. Узнавайте прогнозы, расписание и результаты 8-го тура чемпионата Италии.

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Три очка чемпионам в дуэли с гостями с Сардинии принес Криштиану Роналду. Португальский форвард оформил дубль за четыре минуты – с 38-й по 42-ю – и сделал счет 2:0. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

После перерыва отличиться голом больше никому так и не удалось. Это касалось, прежде всего, "Юве", который превзошел "Кальяри" по ударам 13-2, в том числе по выстрелам в "рамку" 8-0. Турецкий защитник хозяев Мерих Демирал был близок к первому голу в сезоне, но направил мяч в перекладину.

Криштиану же на верху списка бомбардиров сравнялся по количеству голов в Серии А со звездным коллегой-ветераном Златаном Ибрагимовичем: на счету у обоих по восемь забитых мячей.

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Однако "Милан" свой гостевой матч тура против "Наполи" сыграет в воскресенье вечером. Пока что "россо-нери" лидируют, опережая "Ювентус" на очко.

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футбол чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Кальяри
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