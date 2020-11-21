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Буяльский – о победе "Динамо" над "Ингульцом": "Мяч от меня отскочил к Гармашу – гол!"

21 ноября, 18:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник киевлян считает, что нужно уметь проявлять не только мастерство

В субботу свои поединки в чемпионате страны проводят отечественные гранды. На нашем сайте идет онлайн матча "Шахтер" – "Александрия". Киевское же "Динамо" обыграло "Ингулец" в Кропивницком.

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После поединка своими впечатлениями с официальным сайтом "бело-голубых" поделился хавбек Виталий Буяльский.

  • О ситуации с травмированными и заболевшими и результате:

"Любой футболист "Динамо" должен стараться проявлять себя, даже когда не все получается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы: и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных.

Переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное".

  • Об игре "Ингульца":

"В принципе, соперник неплохо оборонялся. Но как команде, которая проводит первый год в Премьер-лиге, "Ингульцу" пока сложно адаптироваться".

  • О голевом пасе на Гармаша:

"Тренер говорил нам, чтобы при потере мяча мы не бежали к своим воротам, а сразу там накрывали и не давали поднять сопернику голову. Получилось так, что я в подкате успел перекрыть пас – и в итоге мяч отскочил на Дениса".

  • О газоне стадиона "Зирка":

"Тяжело было привыкнуть к полю. С виду оно неплохое, но, когда выходишь на него, мяч сильно дробит и отскакивает в самый неподходящий момент. На разминке времени недостаточно было привыкнуть к этому".

Узнавайте прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины.

Смотрите обзор матча "Ингулец" – "Динамо":

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