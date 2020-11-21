Буяльский – о победе "Динамо" над "Ингульцом": "Мяч от меня отскочил к Гармашу – гол!"

В субботу свои поединки в чемпионате страны проводят отечественные гранды. На нашем сайте идет онлайн матча "Шахтер" – "Александрия". Киевское же "Динамо" обыграло "Ингулец" в Кропивницком.
После поединка своими впечатлениями с официальным сайтом "бело-голубых" поделился хавбек Виталий Буяльский.
- О ситуации с травмированными и заболевшими и результате:
"Любой футболист "Динамо" должен стараться проявлять себя, даже когда не все получается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы: и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных.
Переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное".
- Об игре "Ингульца":
"В принципе, соперник неплохо оборонялся. Но как команде, которая проводит первый год в Премьер-лиге, "Ингульцу" пока сложно адаптироваться".
- О голевом пасе на Гармаша:
"Тренер говорил нам, чтобы при потере мяча мы не бежали к своим воротам, а сразу там накрывали и не давали поднять сопернику голову. Получилось так, что я в подкате успел перекрыть пас – и в итоге мяч отскочил на Дениса".
- О газоне стадиона "Зирка":
"Тяжело было привыкнуть к полю. С виду оно неплохое, но, когда выходишь на него, мяч сильно дробит и отскакивает в самый неподходящий момент. На разминке времени недостаточно было привыкнуть к этому".
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Смотрите обзор матча "Ингулец" – "Динамо":
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