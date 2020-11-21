Буяльский – о победе "Динамо" над "Ингульцом": "Мяч от меня отскочил к Гармашу – гол!"

В субботу свои поединки в чемпионате страны проводят отечественные гранды. На нашем сайте идет онлайн матча "Шахтер" – "Александрия". Киевское же "Динамо" обыграло "Ингулец" в Кропивницком.

После поединка своими впечатлениями с официальным сайтом "бело-голубых" поделился хавбек Виталий Буяльский.

"Любой футболист "Динамо" должен стараться проявлять себя, даже когда не все получается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы: и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных.

Переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное".