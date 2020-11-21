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"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 21 ноября

Шахтер

17:00

Александрия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины "Шахтер", который устроил погоню за лидером УПЛ "Динамо", примет в Киеве "Александрию". Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями поединка, фото и видеоповторами ключевых моментов.

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"Шахтер" – "Александрия"

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В какой подходят форме

Благодаря победе над "Динамо" в предыдущем туре, который состоялся как раз накануне паузы в чемпионате, "Шахтер" вплотную подобрался к киевлянам. Сейчас "горняки" отстают от первого места всего на одно очко. К тому же большинство ведущих футболистов донецкой команды побороли коронавирус и вернулись на поле. Правда, в расположении сборной заразился Виктор Коваленко. А Додо, Майкон, Маркос и Тете выступали за олимпийскую сборную Бразилии и вернулись позже.

"Александрия" подходит к встрече с чемпионом Премьер-лиги на 7-м месте. Это одна из самых бескомпромиссных команд в текущем чемпионате – у нее одна ничья при 4 победах и 4 поражениях. Интересно, что до последнего тура команда Владимира Шарана выигрывала, когда забивала 4 мяча – 4:1 с "Мариуполем", 4:1 с "Днепром-1", 4:3 с "Ингульцом", но со "Львовом" ей хватило и одного гола с пенальти – на 70-й минуте его реализовал Третьяков.

История встреч

В 22 поединках в Премьер-лиги "горняки" побеждали 18 раз и забили "Александрии" 44 мяча – 22 в домашних играх и 22 в выездных. Последняя встреча соперников завершилась со счетом 2:2. Тете огорчал "Александрию" в двух последних матчах. 20 июня его дубль на "Олимпийском" после выхода на замену принес "Шахтеру" досрочное чемпионство, а через месяц, 19 июля, в последнем туре он играл в старте и стал автором первого гола.

Что говорили перед матчем

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Мы тренировались всемером, затем узнали, что сборная Украины не сыграет со Швейцарией, что есть футболисты, которые должны на несколько дней остаться на карантине, что ребят, на которых мы рассчитывали в ближайшем матче, с нами не будет. Остальные прибыли, потренировались два дня. Но мы не делаем из себя жертв. Играть с "Александрией" всегда тяжело. У нас были очень непростые матчи, и так же произойдет еще раз. В то же время только развивая качественную игру, мы будем ближе к победам".

Тренер "Александрии" Владимир Шаран: "Хотели немного поднять команде физические кондиции, потому что все находились в разном функциональном состоянии: кто-то болел раньше коронавирусом, а кто-то – позже. Кто-то был травмирован. Конечно, мы работали в двухразовом режиме. Физические нагрузки были серьезные. Сейчас мы больше уделяем время тактике, игровым моментам. "Шахтер" — очень техничная команда. Обращаем внимание на компактность в защите и выходе из обороны в атаку".

Что думают букмекеры

Безусловным фаворитом у букмекеров является "Шахтер" – коэффициент 1.28 на победу дончан. На выигрыш "Александрии" – 10.00, чуть более вероятна ничья – 5.00. Самый вероятный исход встречи – 2:0 в пользу "горняков" – 7.00.

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Боруссии" Менхенглдбах

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